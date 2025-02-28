1 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir’deki omuz atma cinayetinde gerekçeli karar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, markette çıkan 'omuz atma' tartışmasında Semih Kenan Köse'nin (30) çakıyla öldürülmesi, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'nın (28) ise yaralanmasına ilişkin görülen davada Sercan Bavkır (34) ile kardeşleri tutuksuz sanıklar Serkan (33) ve Taylan Bavkır'a (27) 15'er yıl hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda üç sanık kardeşin; fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerinin heyet tarafından kabul edildiğine vurgu yapıldı.

Olay, 16 Ekim 2023'te saat 19.30 sıralarında, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde meydana geldi. Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan Sercan Bavkır, markette alışveriş yaparken yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı. Taraflar arasında çıkan 'omuz attın' tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki kardeşleri Serkan ve Taylan Bavkır da dahil oldu. Köse, bir ara eline geçirdiği içki şişesini kırıp savurdu. Kavgada Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse'yi ve sevgilisi Sibel Kabadayı'yı yaraladı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse öldü, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polise teslim olan 3 kardeş, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olay, marketin güvenlik kameralarına da yansıdı.