Ege’de sevindiren rakamlar! Geçen yıla oranla yüzde 40 artış

İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'daki sulak alanlarda görülen su kuşlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı, kuş gözlemcileri tarafından ocak ayında 4 ildeki 29 sulak alanda yapılan sayımlarda 83 türden 219 bin 944 su kuşu kayda geçti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sivil toplum kuruluşu üyeleri ile gönüllü kuş gözlemcileri, ocak ayında "Kış Ortası Su Kuşu Sayımı" kapsamında çalışma yürüttü.
Gediz, Bakırçay ve Güzelhisar deltaları, İzmir Körfezi, Aydın Büyük Menderes Deltası, Marmara, Bafa, Baldırmaz ve Köyceğiz göllerinin de yer aldığı 29 sulak alandaki sayımlarda 83 türden 219 bin 944 kuş tespit edildi.
Geçen yıl aynı kentlerdeki 30 sulak alanda 81 türden 157 bin 503 su kuşu kayıt altına alınmıştı. Önceki yıl aynı dönemde de 28 sulak alanda 79 türden 164 bin 666 kuş sayılmıştı.