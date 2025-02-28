Ege’de sevindiren rakamlar! Geçen yıla oranla yüzde 40 artış

Bu sayımları, Uluslararası Sulak Alan Kurumunun küresel sayım organizasyonunun parçası olarak yaptıklarını dile getiren Paşalı, bu çalışmayı genelde kuşların mevsimsel hareketlerinin az olduğu dönemler olan ocak-şubatta gerçekleştirdiklerini anlattı.



Paşalı, sayımlarla sulak alan ekosisteminin izlenmesi ve her yıl su kuşu popülasyonlarının takip edilmesinin amaçlandığını vurgulayarak, "Bu sayımlarda kuşların en yoğun görüldüğü alan Gediz Deltası sulak alanı oldu. Aydın'daki Büyük Menderes Deltası, Bafa Gölü ve Muğla'daki Köyceğiz Gölü, en yoğun su kuşlarının görüldüğü alanlar olarak tespit edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolar çok fazla görüldü, Muğla, İzmir ve Aydın'da 46 bin flamingo saydık." dedi.