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Haberler İzmir İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bergama ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlileri, Bergama ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini belirledi. 22 Şubat günü savcılık talimatıyla gerçekleşen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir’de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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