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İzmir'de tanker dehşeti

İzmir’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği mazot yüklü tanker önce bariyerlere, sonra da karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Dorsedeki yakıt tankı yola devrilirken, taksideki yolcu yaralandı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’de tanker dehşeti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza, geçtiğimiz günlerde Altınyol Melez Deltası yakınında gerçekleşti. Bayraklı yönünden Konak yönüne giden 35 BTH 423 plakalı mazot yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp karşı şeride geçerek Fikrek B. yönetimindeki 35 T 7658 plakalı taksiye çarptı.

İzmir’de tanker dehşeti

YARALI TAKSİ ŞOFÖRÜ KONUŞTU

Dorsedeki yakıt tankı yola devrilirken, taksideki yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. Yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmir’de tanker dehşeti

Kaza nedeniyle yolun hem Karşıyaka hem de Konak istikametinde yoğunluk yaşandı.

Taksi şoförü Fikret B., "Karşıyaka yönüne yolcu götürüyordum, karşı yönden gelen TIR direk geldi bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptık. Takside müşteri vardı, yaralıydı. Ambulansa aldılar onu, götürdüler" dedi.

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