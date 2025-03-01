İzmir’de 8 saat sular olmayacak! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 1 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 1 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BALÇOVA ÇETİN EMEÇ, EĞİTİM 01.03.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK 01.03.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ 01.03.2025 saat 11:50 ile 14:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, PEKER 01.03.2025 saat 09:32 ile 10:32 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ATATÜRK 01.03.2025 saat 09:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 29 EKİM, 9 EYLÜL 01.03.2025 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ, ERTUĞRUL, GERELİ, KURUCUOVA, MESCİTLİ, OVAKENT, TEKKE 01.03.2025 saat 09:01 ile 17:01 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.