İzmir’de 8 saat sular olmayacak! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 1 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...