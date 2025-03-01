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Haberler İzmir İzmir'de 8 saat sular olmayacak! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

İzmir'de 8 saat sular olmayacak! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (1 Mart Cumartesi) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 1 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi:

İzmir’de 8 saat sular olmayacak! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 1 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de 8 saat sular olmayacak! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ, EĞİTİM 01.03.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat sular olmayacak! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

BORNOVA ATATÜRK 01.03.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat sular olmayacak! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

GÜZELBAHÇE YELKİ 01.03.2025 saat 11:50 ile 14:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat sular olmayacak! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, PEKER 01.03.2025 saat 09:32 ile 10:32 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat sular olmayacak! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

MENEMEN ATATÜRK 01.03.2025 saat 09:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat sular olmayacak! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

MENEMEN 29 EKİM, 9 EYLÜL 01.03.2025 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat sular olmayacak! İZSU bu ilçede oturanları uyardı

ÖDEMİŞ BOZDAĞ, ERTUĞRUL, GERELİ, KURUCUOVA, MESCİTLİ, OVAKENT, TEKKE 01.03.2025 saat 09:01 ile 17:01 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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