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İzmir'de elektrik kesintisi 2 Mart Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Mart Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 2 Mart Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı ve kesintilerin ne kadar süreceği araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 2 Mart Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 2 Mart Pazar

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Şehitkemal
Bozköy

10:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Mithatpaşa
Camii
Kurt

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Yukarıbey
Terzihaliller
Okçular
Kıranlı
Karaveliler
Yukarıbey Kaplan
Hisarköy
Hacıhamzalar
Güneşli
Göbeller
Demircidere
Çamavlu
Ayvatlar
Aşağıcuma
Aşağıbey
Kurtuluş
İncecikler
Yukarıcuma

İzmir’de elektrik kesintisi 2 Mart Pazar

10:00 - 14:00
FOÇA / İZMİR
Fatih
Fevzi Çakmak
İsmetpaşa

10:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel

09:30 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy

09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Umurlu

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