İzmir’de elektrik kesintisi 2 Mart Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı ve kesintilerin ne kadar süreceği araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 2 Mart Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı ve kesintilerin ne kadar süreceği araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 2 Mart Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Şehitkemal
Bozköy
10:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Mithatpaşa
Camii
Kurt
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Yukarıbey
Terzihaliller
Okçular
Kıranlı
Karaveliler
Yukarıbey Kaplan
Hisarköy
Hacıhamzalar
Güneşli
Göbeller
Demircidere
Çamavlu
Ayvatlar
Aşağıcuma
Aşağıbey
Kurtuluş
İncecikler
Yukarıcuma
10:00 - 14:00
FOÇA / İZMİR
Fatih
Fevzi Çakmak
İsmetpaşa
10:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
09:30 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Umurlu