  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Bakanlıktan İZSU'ya 1,8 milyon liralık ceza

Bakanlıktan İZSU'ya 1,8 milyon liralık ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) bağlı Çiğli, Eski Foça ve Güneybatı atık su arıtma tesislerinde yapılan denetimlerde referans değerlerin üzerinde atık su deşarjı ve 2 tesisin izin belgesi olmaması nedeniyle 1 milyon 858 bin 340 TL idari ceza uyguladı.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Bakanlıktan İZSU’ya 1,8 milyon liralık ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde gerçekleştirilen denetimde, tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği ve atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlıktan İZSU’ya 1,8 milyon liralık ceza

Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 464 bin 585 lira idari ceza kesildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İZSU Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisinde gerçekleştirilen denetimde ise atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi, 464 bin 585 lira idari ceza uygulandı.

Bakanlıktan İZSU’ya 1,8 milyon liralık ceza

İZSU Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisinin de Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. 2022 yılında aynı ihlali yaptığı tespit edilen tesise ilgili kanun gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 929 bin 170 lira idari ceza verildi."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA