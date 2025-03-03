Haşlanmış yumurta Sudenaz’ı öldürdü

İZMİR'İN Gaziemir ilçesindeki bir bakımevimde kalan zihinsel engelli Sudenaz Özbek (19), kahvaltıda nefes borusuna kaçan haşlanmış yumurta nedeniyle hayatını kaybetti. Bakımevi çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Sudenaz Özbek'in ani ölümü, Torbalı ilçesinin Özbey Mahallesi'nde yaşayan ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, Özbek'in yapılacak otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.