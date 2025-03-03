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İzmir'de elektrik kesintisi 3 Mart Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte 3 Mart Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Mart Pazartesi

Son dakika haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Mart Pazartesi

10:00 - 12:30
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

08:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç

09:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Zeytinova
Buruncuk

10:00 - 11:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu

10:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ

10:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Yeşilova

10:00 - 13:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Mart Pazartesi

13:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar
Kozbeyli

09:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet

08:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Cennetçeşme

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe

09:00 - 16:00
NARLIDERE / İZMİR
Çamtepe

09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kurucuova
Ovakent
Mescitli
Ertuğrul
Gereli

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Ertuğrul
Bahariye

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