İzmir’de elektrik kesintisi 3 Mart Pazartesi

Son dakika haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
10:00 - 12:30
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
08:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç
09:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Zeytinova
Buruncuk
10:00 - 11:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
10:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
10:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Yeşilova
10:00 - 13:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
13:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar
Kozbeyli
09:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet
08:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Cennetçeşme
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
09:00 - 16:00
NARLIDERE / İZMİR
Çamtepe
09:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kurucuova
Ovakent
Mescitli
Ertuğrul
Gereli
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Ertuğrul
Bahariye