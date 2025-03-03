  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon 125 bin TL

İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon 125 bin TL

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de ekipler tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olan 24,35 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de kaçak akaryakıt operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon 125 bin TL

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün (KOM) akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olan 24,35 Ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, eş zamanlı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olan 24,35 ton kaçak akaryakıt ürünü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

İzmir’de kaçak akaryakıt operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon 125 bin TL

Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA