İzmir’de kaçak akaryakıt operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon 125 bin TL

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün (KOM) akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olan 24,35 Ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, eş zamanlı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olan 24,35 ton kaçak akaryakıt ürünü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet 9 mm fişek ele geçirildi.



