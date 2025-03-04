Destek beklerken fatura geldi

Sultanlar Ligi'ne yükselmek için bugün Play-Off müsabakalarına çıkacak Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı kritik maça sayılı saatler kala İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen fatura şokuyla sarsıldı. Voleybol şubesi yaptığı resmi açıklamada, sezon içinde belediyeden aldıkları içme suyu desteğinin, sporsor görüşmeleri sonuçsuz kalınca kulübe fatura edildiğini ifade etti. Yeşil-kırmızılı ekibin Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, Ağustos 2024 ile Ekim 2024 yılı arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin firması olan su firmasından destek aldıklarını söyledi.

'İMZAYA YANAŞMADI'

Yaklaşık 200 bin TL'lik bir fatura ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Güner, "Biz aslında işin 200 bin TL'sinde değiliz. Ekim ayından sonra zaten şu güne kadar kendi içme suyumuzu kendimiz tedarik ettik. Biz manevi olarak yanımızda olunmadığı için kırgınız. Göztepe kulübüne yapılan su desteği protokolünün aynısını yapmak istedik ama Başkan Cemil Tugay imzalamaya yanaşmadı. 15 gündür İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden randevu almaya çalışıyoruz. Bu su faturası durumunu tam da bu kritik maçımız öncesi açıklamak zorunda kaldık. Play-Off müsabakalarında başarılı olup, Sultanlar Ligi'ne yükselerek herkese en iyi cevabı vermek istiyoruz" dedi.

Onur Güner

ŞUBE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Karşıyaka Voleybol Şube yönetiminin yaptığı resmi açıklamanın tam metni şu şekilde: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Açık Çağrı: Biz Nerede Yanlış Yaptık? Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesi olarak İzmir'i en iyi şekilde temsil etmek için sahada ter döküyoruz. Playofflara kalarak şehrimizin gururu olduk. Ama ne yazık ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden destek görmek bir yana, adeta cezalandırılıyoruz! Sezon içinde su desteği talep ettik, gönderdiler... Ama şimdi parasını istiyorlar! Aynı belediye, başka kulüplere sponsorluk yaparken bize kesilen bu fatura da neyin nesi? Suya mı sponsor oldunuz, yoksa faturasına mı? Dahası, playoff'a kalmadan önce belediye başkanımızdan defalarca randevu talep ettik. Ama ne mümkün! Kapılar kapalı, telefonlar sessizde, aramalar yanıtsız... Meğer biz İzmir'in takımı değilmişiz de haberimiz yokmuş! Şimdi playoff'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği bir takımla karşılaşacağız. Onlar sporcularına sahip çıkıyor, destek veriyor. Bizim belediyemiz mi? O da bize fatura kesiyor! Sormak istiyoruz: Belediyeler herkesin mi, yoksa belirli kulüplerin mi belediyesi? İzmir'in bir kulübü olarak neden görmezden geliniyoruz? Biz nerede yanlış yaptık? Başarı mı fazla geldi? Karşıyaka olarak mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz! Ama bu adaletsizliği herkesin bilmesini istiyoruz!