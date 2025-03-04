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İzmir'de elektrik kesintisi 4 Mart Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 4 Mart Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de elektrik kesintisi 4 Mart Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 4 Mart Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Mart Salı

08:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih Omurtak

13:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahriye Üçok
Salih Omurtak
Limontepe

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