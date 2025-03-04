İzmir’de elektrik kesintisi 4 Mart Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 4 Mart Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 4 Mart Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
08:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih Omurtak
13:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahriye Üçok
Salih Omurtak
Limontepe