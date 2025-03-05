İşçinin kıdem tazminatına gasp

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve İZBETON gibi şirketlerde çalışan yaklaşık binin üzerindeki belediye işçisi, geçen yıl emekli olmak için dilekçe verip kurumla ilişkisini kesti. Emekli maaşı bağlanan ancak aylardır kıdem tazminatlarını alamayan belediye işçileri mağdur oldu.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Konak Egemenlik binasında eylem yapan emekli işçiler, bu kez Genel Sekreter Ramazan Tezcan ile görüşmek istedi. Talepleri kabul olmayınca emekli işçiler ile görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Seslerini duyurmak isteyen emekli işçiler, Yeni Asır'a konuştu.

Atilla Yeşilyurt, Ekim ayından beri tazminatını alamadığını söyledi.

İzenerji şirketinde 18 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Atilla Yeşilyurt, "2024 yılı Ekim ayında emekli oldum. Emekli olduktan sonra 10 gün içerisinde ödenmesi gereken kıdem tazminatımız 4-5 ay oldu hala ödenmedi. Kredi borçlarımız var. Evimiz kira. Psikolojimiz bozuldu. Biz sadaka değil, hakkımız olan paranın tamamını istiyoruz. Durmadan bize tarih verip oyalıyorlar" dedi.

Büyükşehir'de 26 yıl çalıştıktan sonra geçen yıl emekli olan Gazenfer Alkanlı ise, "Kimi arkadaşlarımıza parça parça kıdem tazminatı yatırmışlar ancak bizler bu şekilde istemiyoruz. Biz hakkımız olan kıdem tazminatlarımızı tek kalemde almak istiyoruz. Diğer türlü verdikleri para pul oluyor. Kimle görüşmeye gitsek bize gün verip gönderiyorlar, sonra aylarca ses yok. Emekli arkadaşlarımızın hepsi mağdur durumda" dedi.

"YASALARI DA ÇİĞNİYORLAR"

TAZMİNAT alacaklarını zannedip kredi çektiklerini belirten emekli işçiler, "Şu an hiç kimse borcunu ödeyemiyor. Evlerimiz kira. Cemil Tugay bize Karşıyaka Belediyesi'ndeki işçilere yaptığı muameleyi yapmasın. Tek istediğimiz emeğimizin karşılığı olan kıdem tazminatlarımızın ödenmesi. İlla üzerimize belediye önünde benzin mi dökelim?" diye konuştu. Emekli belediye işçisi Kenan Aras da, yasaları örnek göstererek, "Toplu sözleşmeye göre Büyükşehir Belediyesi emekli olduktan sonra 10 gün içerisinde, Anayasa'ya göre de 30 gün içerisinde kıdem tazminatlarını ödemesi gerekiyor ama ödemiyorlar" dedi.

Daha önce Büyükşehir Belediyesi ve CHP İzmir İl Başkanlığı önünde de toplanan belediye işçileri, CHP lideri Özgür Özel'e seslenerek, "Yeter artık, çok mağduruz. Gasp ettiğiniz kıdem tazminatlarımızı verin" diye sloganlar atmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SESLENDİ

ARAS, "Bunun yanında ödeme evraklarını muhasebede geç işleme alıp, tazminatlarımızı daha ileri tarihlerde ödemeyi planlıyorlar. Hatta şu an kanser tedavisi gören ve paraya çok ihtiyacı olan emekli arkadaşlarımız da parası olmadığı için çok mağdur durumda. Kıdem tazminatlarımız gasp ediliyor" dedi. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde de toplanarak slogan atan emekli belediye işçileri burada da parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, "Yeter artık, çok mağduruz. Gasp ettiğiniz kıdem tazminatlarımızı verin" diye slogan attı. Emekli işçiler dün bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile görüşmek istedi ama sonuç alamadı.