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İzmir dahil 22 ilde terör operasyonları: 47 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir dahil 22 ilde iki haftada terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-48" operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İHA

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İzmir dahil 22 ilde terör operasyonları: 47 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki il jandarma komutanlıkları tarafından, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-48" operasyonları yapıldığını belirtti.

İzmir dahil 22 ilde terör operasyonları: 47 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini duyurdu.

YERLİKAYA PAYLAŞIMINDA ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

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