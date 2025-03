Ödemiş’te 9 yıldır sürdürülen kahvehanede sahur geleneği

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde Üçeylül Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki bir kahvehanede, tasavvuf ilahi grubu eşliğinde sahur etkinliği dualar eşliğinde gerçekleşiyor. Yeni Asır'a açıklama yapan kahvehane sahibi ve Üçeylül Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin, 9 yıldan bu yana her gün bir hayırseverin katkılarıyla bu geleneği sürdürdüklerini belirtti.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Çetin, "Buradaki sahur buluşmalarımızda eskilerden gelen birlik, beraberlik ve kaynaşmayı bir arada sağlıyoruz. Ayrıca sahura gelenler burada tasavvuf müziği eşliğinde dualarla güne başlıyor. Her gün kahvehanemiz dolup taşıyor" dedi. Kahvehanenin kapısının herkese açık olduğu dile getiren Çetin, "On bir ayın sultanı diye tabir ettiğimiz Ramazan ayının huzurunu yaşamak farklı bir duygu. Herkes sahura katılarak karnını istediği kadar doyurabilir. Bu birlik ve beraberlik bizlere her zaman o eski Ramazanları hatırlatıyor. İnşallah her Ramazan ayında bu geleneği sürdüreceğiz" dedi. Sahur etkinliğine katılan mahalle sakinlerinden Vesile Çetin, "Buradaki yapılan sahur etkinliklerine geçen yıllarda da katılmıştım. Güne burada ilahilerle dualar eşliğinde giriyoruz. Buna benzer örnek buluşmaların daha da çoğalmasını bekliyoruz. Böyle sahur etkinliği bizlere farklı duygular yaşatıyor" dedi.