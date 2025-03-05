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Yeşildere kaderine terk edildi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Yeşildere kaderine terk edildi
İZMİR Konak'ta, Botanik EXPO 2026 projesi için Tunç Soyer döneminde kamulaştırma kararı alınan Yeşildere semtinde, bazı binaların yıkımı yapıldı ama bazı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma bedellerini ödemeyince taşınamayıp mağdur oldu. Mahallelinin avukatı Yakup Gülcan, "Büyükşehir Belediyesi, kendi açtığı kamulaştırma bedelinin tespiti davalarının bedellerini yatırmadı. Bu nedenle de mağdur olan vatandaşlar ayakta kalma mücadelesi veriyor. İnsanlar kaderlerine terk edildi" dedi. Evleri, yıkılan binaların moloz yığınları arasında kalan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.
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