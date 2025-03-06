Yargıtay’dan emsal şezlong kararı

İZMİR Çeşme'deki özel bir tesisin önünden denize girmek isteyen Doktor Eşref Kaya, işletme sahiplerinin kendisine engel olması üzerine konuyu mahkemeye taşıdı. Yargıtay ise Kaya'yı haklı buldu. Kararın emsal niteliğinde olacağı ve artık işletmelerin önünde denize girmek için şezlong kiralamanın zorunlu tutulamayacağı belirtildi.

PLAJLARDA ŞEZLONG DAYATMASINA SON

Yaz aylarında özellikle turistik bölgelerde sıkça karşılaşılan zorunlu şezlong kiralama uygulaması, vatandaşları mağdur eden bir hale dönüşmüştü. Birçok işletme, sahilde ücretsiz alan bırakmadan tüm kıyıyı kendi şezlong ve şemsiyeleriyle kaplayarak denize erişimi engelliyor ve yalnızca ücretli müşterilere hizmet veriyordu.

YARGITAY'IN KARARI

Olay, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşandı. Vatandaş Eşref Kaya, plaj işletmelerinin tüm kıyıyı kapladığını ve kendi şezlonglarını kiralamaya zorladığını fark etti. Bunun üzerine, işletmeye ait şezlongları kullanmak istemedi ve kendi havlusunu plajın uygun bir noktasına sererek denize girmek istedi.

Ancak işletme çalışanları, bu duruma müdahale ederek Kaya'yı engelledi. Yaşanan tartışmanın ardından, Kaya hem işletme çalışanlarından hem de işletme sahiplerinden şikayetçi oldu.

Mahkeme, işletme yetkililerine 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karar Yargıtay'a taşındı ve yüksek mahkeme, şezlong kiralama zorunluluğunun hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

PLAJLAR KAMUYA AİT

Hiçbir işletme, kıyı hattını kendi özel mülkü gibi kullanamaz.

Şezlong veya şemsiye kiralamak zorunlu tutulamaz.

Vatandaşlar, kendi eşyalarıyla plajdan ücretsiz olarak yararlanabilir.

İşletmelerin denize girişi engellemesi hukuka aykırıdır.