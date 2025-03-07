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Haberler İzmir Cani gelinin yufka cinneti! Kayınvalidesini komaya soktu

Cani gelinin yufka cinneti! Kayınvalidesini komaya soktu

Son dakika İzmir haberleri... Evinin önünde yufka yapılmasını istemeyen gelin kayınvalidesini tuğlayla döverek hastanelik etti.

ÖZEL HABER NADİR UYSAL

Giriş Tarihi: Gazete

Cani gelinin yufka cinneti! Kayınvalidesini komaya soktu

İzmir Bayındır'da altlı üstlü yaşayan gelin ile kayınvalide arasında Ramazanlık yufka yüzünden başlayan tartışma çok farklı bir boyuta taşındı. Haccana Erince'nin (61) evin önünde yufka yapmasını istemeyen gelin Emine Erince (35), dediği olmayınca öfkeden deliye döndü.

Cani gelinin yufka cinneti! Kayınvalidesini komaya soktu

Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan 2 çocuk annesi gelin Emine Erince, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cani gelinin yufka cinneti! Kayınvalidesini komaya soktu

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Öfkeli gelin, tartışmaya girdiği kayınvalidesini eline geçirdiği tuğlayla öldüresiye dövdü. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, kaldırıldığı Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Gelin Emine Erince ise, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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