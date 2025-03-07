Cani gelinin yufka cinneti! Kayınvalidesini komaya soktu

İzmir Bayındır'da altlı üstlü yaşayan gelin ile kayınvalide arasında Ramazanlık yufka yüzünden başlayan tartışma çok farklı bir boyuta taşındı. Haccana Erince'nin (61) evin önünde yufka yapmasını istemeyen gelin Emine Erince (35), dediği olmayınca öfkeden deliye döndü.

Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan 2 çocuk annesi gelin Emine Erince, adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Öfkeli gelin, tartışmaya girdiği kayınvalidesini eline geçirdiği tuğlayla öldüresiye dövdü. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, kaldırıldığı Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Gelin Emine Erince ise, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.