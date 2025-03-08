İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mart Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 8 Mart Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 8 Mart Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
10:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Doğancılar
Belenbaşı
Yıldızlar
Kırklar
Karacaağaç
09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Cennetoğlu
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Umurlu
10:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Kısık
Oğlananası Cumhuriyet
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükören
Küre
Demirdere
Çayır
Çamlıca
Güney
Hamam
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Çobanköy
Kocaaliler
Sarılar
10:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Demirci
Yeşilköy
09:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Torasan