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İzmir'de elektrik kesintisi 8 Mart Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesinti olacağı araştırılıyor. İşte 8 Mart Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mart Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 8 Mart Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mart Cumartesi

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı

10:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Doğancılar
Belenbaşı
Yıldızlar
Kırklar
Karacaağaç

09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler

09:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Cennetoğlu

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Mart Cumartesi

09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Umurlu

10:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Kısık
Oğlananası Cumhuriyet

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükören
Küre
Demirdere
Çayır
Çamlıca
Güney
Hamam

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Çobanköy
Kocaaliler
Sarılar

10:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Demirci
Yeşilköy

09:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Torasan

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