Yolda kalan araçların kurtarıcısı oldu! ’Kadınız, güçlüyüz’

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Munise Demirer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının tek kadın kurtarıcı ve kayar kasa şoförü. Araba tutkusu, 2 çocuk sahibi Demirer'i genellikle erkeklerin daha sıklıkla görev aldığı kurtarıcı şoförlüğüne yönlendirdi. 18 yaşına gelince ilk işi araba ehliyeti almak olan Demirer, bir süre sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği görevinde bulundu. 15 yıldır ağır vasıta araç kullanan Demirer, son olarak 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında kurtarıcı ve kayar kasa şoförü olarak direksiyon başına geçti. Önce aracını kontrol edip daha sonra araç içerisinde makyajını yaparak güne başlayan Demirer, azim ve çalışkanlığıyla yıllardır mesleğini sürdürüyor.