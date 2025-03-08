Yolda kalan araçların kurtarıcısı oldu! ’Kadınız, güçlüyüz’

"BURADAKİ ERKEK ARKADAŞLARIM BANA YOL GÖSTERİCİ OLDU"

Öncelikli olan durumun bu işi sevmek olduğunu aktaran Demirer, "Araç çekme ve kurtarma işi farklı bir boyut. İş makinaları grubuna giriyor. Bunun da belgesini aldım. İsteyen herkes her şeyi başarabilir. Buradaki erkek arkadaşlarımın tecrübesinden çok faydalanıyorum. Onlar bana yol gösterdi, bu işi öğretti. Fiziki anlamda bir erkek gibi olamayız. Fakat alet işler el övünür. Kadınların her şeyi başarabileceklerine inanıyorum. Yeter ki istesinler, azmetsinler ve çalışsınlar" ifadelerine yer verdi.



"EHLİYETİMDE HİÇ YER KALMADI"

Munise Demirer, "Burada yerine göre abla, yerine göre abi, yerine göre de Murat abi oluyorum. Gayet iyi geçiniyoruz. Hepsi de çok saygılı insanlar. Birlikte güzel zamanlarınız oluyor. Onlar beni yadırgamıyor. Kadın olarak ehliyetimde hiç yer kalmadı. Bütün sınıf ehliyetlere sahibim. Diğer arkadaşlara da bu konuda hodri meydan diyorum. Kadınız, güçlüyüz" şeklinde ifade etti.

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