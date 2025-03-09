Ekrem İmamoğlu’nun İzmir şovu sönük geçti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimin tek adaydı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saha çalışmalarına dün İzmir'den başladı. Kente gelen İmamoğlu'nu, havalimanında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve partililer karşıladı. Çeşitli etkinliklerde CHP'lilerle buluşan Ekrem İmamoğlu'nun propaganda çalışmalarının sönük geçmesi dikkat çekti. Sahte diploma krizi, hakkında açılan soruşturmalar ve son olarak İzmir'de yapılan anketlerde Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş'ın 10 puan gerisinde kalan İmamoğlu'nun İzmir'de beklediği ilgiyi görmemesi dikkat çekti. Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılmamış olması ve İmamoğlu'nu ilk gününde yalnız bırakması manidar bulundu.