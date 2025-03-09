İzmir Körfezi’nde ’deniz marulu’ istilası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, denizin kıyıya yakın bazı bölgeleri halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.
İzmir Körfezi'nin Bostanlı sahili tarafında, deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (Ulva lactuca) su yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, AA muhabirine körfezin kirliğin etkisi altında olduğunu söyledi.