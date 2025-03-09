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İzmir'de elektrik kesintisi 9 Mart Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İşte 9 Mart Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 9 Mart Pazar

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 9 Mart Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 9 Mart Pazar

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
Karahalilli

11:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Mevlana

10:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez

10:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih

13:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere

09:30 - 13:30
KARŞIYAKA / İZMİR
Şemikler

11:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Kuyucak ( KUYUCAK YOLU Kuyucak )
Ansızca
Yenmiş
Ulucak İstiklal

İzmir’de elektrik kesintisi 9 Mart Pazar

09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Umurlu

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk

09:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Karaorman

09:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Sultaniye
Çamlık

10:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Derebaşı

12:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu
Ortaköy

13:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Özbek

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