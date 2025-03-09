İzmir’de elektrik kesintisi 9 Mart Pazar

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 9 Mart Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 9 Mart Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
Karahalilli
11:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Mevlana
10:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
10:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih
13:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
09:30 - 13:30
KARŞIYAKA / İZMİR
Şemikler
11:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Kuyucak ( KUYUCAK YOLU Kuyucak )
Ansızca
Yenmiş
Ulucak İstiklal
09:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Umurlu
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
09:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Karaorman
09:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Sultaniye
Çamlık
10:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Derebaşı
12:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal
Karakuyu
Ortaköy
13:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Özbek