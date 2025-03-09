İZSU uyardı: İzmir’in o ilçesinde 7 saatlik su kesintisi

ALİAĞA ÖRNEKKENT
09.03.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR DEMİRCİLİK
09.03.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ÖRNEKKÖY
09.03.2025 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AKDENİZ, ALSANCAK, KONAK
09.03.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI FEVZİ ÇAKMAK
09.03.2025 saat 10:29 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
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