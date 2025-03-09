İZSU uyardı: İzmir’in o ilçesinde 7 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarı ile araştırılıyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 9 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...