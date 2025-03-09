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Haberler İzmir İZSU uyardı: İzmir'in o ilçesinde 7 saatlik su kesintisi

İZSU uyardı: İzmir'in o ilçesinde 7 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU bugün yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 9 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İZSU uyardı: İzmir’in o ilçesinde 7 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarı ile araştırılıyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 9 Mart Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU uyardı: İzmir’in o ilçesinde 7 saatlik su kesintisi

ALİAĞA ÖRNEKKENT
09.03.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BAYINDIR DEMİRCİLİK
09.03.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA ÖRNEKKÖY
09.03.2025 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK AKDENİZ, ALSANCAK, KONAK
09.03.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI FEVZİ ÇAKMAK
09.03.2025 saat 10:29 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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