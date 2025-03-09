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Haberler İzmir Kamalı cinayet! Saldırgan ‘namusumu temizledim’ dedi

Kamalı cinayet! Saldırgan ‘namusumu temizledim’ dedi

İzmir’de yabancı uyruklu bir kişi, annesini arabada birlikte gördüğü şahsı kamayla 13 yerinden yaralayarak öldürdü. Saldırgan kendini, ‘Namusumu temizlemek için öldürdüm’ diye savundu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kamalı cinayet! Saldırgan ‘namusumu temizledim’ dedi

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişiyi kamayla öldüren zanlı tutuklandı. Olay, 4 Mart Salı günü saat 21.45 sıralarında Menderes ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

13 YERİNDEN BIÇAKLADI

İddiaya göre, annesi ile bir kişinin görüştüğünden şüphelenen Suriye uyruklu Abdurrezzak El- Halil (19), evden ayrılan annesini takip etti. Hakan Özcan ile bir otomobilde buluşan annesini gören Abdurrezzak El-Halil, yanında bulunan kama ile sürücü kapısını açarak Özcan'ı defalarca bıçakladı. Olay sırasında, Abdurrezzak El- Halil'in annesi otomobilden atlayarak kaçtı. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerisağlık bilne gelen jandarma ekipleri, cinayet zanlısını suç aleti ile birlikte yakaladı. Vücudunun 13 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Hakan Özcan ise Menderes Devlet den Hastanesi'ne kaldırıldı.

ZANLI TUTUKLANDI

Burada tedaviye alınan Özcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Abdurrezzak El-Halil'in olay sonrasında elindeki kama ile çevredekilere 'Namusumu temizledim' diye bağırdığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, Halil'i suç aletiyle yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, Özcan'ı annesiyle görüştüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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