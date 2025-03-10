  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de çevre felaketi! Kurşun fabrikası atıkları o ilçeye döküldü

İzmir'de çevre felaketi! Kurşun fabrikası atıkları o ilçeye döküldü

Son dakika İzmir haberleri... Gaziemir'deki eski kurşun fabrikasının atıklarının Torbalı ilçesindeki boş bir araziye izinsiz bir şekilde döküldüğü belirlendi. Olayı fotoğraflarla belgeleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, durumu İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne bildirirken yapılan denetimlerde, atıkların radyoaktif içeriğe sahip olduğu öğrenildi.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de çevre felaketi! Kurşun fabrikası atıkları o ilçeye döküldü

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'ndeki eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı ilçesi Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi. Emrez Mahallesi 49 ada 12 parselde, bir geri dönüşüm, atık depolama ve inşaat şirketinin kazı yaptığı belirlenerek tutanak tutuldu. Ekipler, sahada döküm yapan şirketi takibe aldı. Eski kurşun fabrikasına ait bölgedeki toprağın iş makineleri ile bir hafriyat şirketine ait 35 GC 6802 ve 35 NN 157 plakalı kamyonlara yüklendiği belirlendi.

İzmir’de çevre felaketi! Kurşun fabrikası atıkları o ilçeye döküldü

ARAÇLAR TAKİBE ALINDI
Alandan çıkan iş makinelerini takip eden ekipler, hafriyatın Torbalı Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi. Ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne durumu üst yazıyla bildirdi. Yazıda, bahsi geçen araçların güzergahı takip edilerek atığın Gaziemir Emrez Mahallesi 49 ada 12 parselden çıktığının tespit edildiği vurgulandı. Alandaki atığın radyoaktif içeren atıklar olduğu fotoğraflanarak tespit edildiği ve bunun atıkları üreten firmaya ait olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

İzmir’de çevre felaketi! Kurşun fabrikası atıkları o ilçeye döküldü

BELEDİYE: BİZİM İZNİMİZ YOKAtık
ların Torbalı Yoğurtçular Mahallesi 107 ada 22 parsele döküm yapılabileceğine dair İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin izninin bulunmadığı aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmanın radyokatif atık depolama sahası içinde ve yasalara aykırı olması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bu atığı üreten firma için gerekli yaptırımların uygulanması istendi.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA