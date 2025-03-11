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Beton duvar örülen Kordon’da çimler sarardı

METİN BURMALI

Giriş Tarihi: Gazete

Beton duvar örülen Kordon’da çimler sarardı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle yağışlı havalarda deniz suyu taşkınlarını önlemek için başlattığı çalışmalar aylarca 1. Kordon'u şantiye alanına çevirdi. Alsancak 1. Kordon'a gelenlerin deniz ile bağlantısını kesen ve adeta sahili zincir gibi çevreleyen fırtına duvarları vatandaşı memnun etmedi. Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce lira harcanarak Kordon'a serdiği rulo çimlerin birçoğunun bu yıl da kuruyup sarardığı gözlerden kaçmadı.

Beton duvar örülen Kordon’da çimler sarardı

Geçen yıl etkili olan yağışların ardından Büyükşehir Belediyesi, Birinci Kordon'u fırtına duvarı adı verilen betonarme yapıyla kuşattı. Aylardır devam eden çalışmalar nedeni ile Birinci Kordon şantiye alanına dönerken, bakımsızlıktan Kordon'un bazı çimleri de sarardı. Vatandaşlar, mevcut çimlerin de aşırı sulamadan, bakımsızlıktan ve çöpler yüzünden kuruyup sarardığını söyledi.

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