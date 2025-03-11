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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 11 Mart Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Mart Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 11 Mart Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de elektrik kesintisi 11 Mart Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintiler olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 11 Mart Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Mart Pazartesi

15:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu

10:30 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Kadıköy
Bölcek ( Köy İçi Yol )

10:31 - 15:29
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

13:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Abdi İpekçi

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Zübeyde Hanım
Latife Hanım

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Mart Pazartesi

10:30 - 15:00
KINIK / İZMİR
Cumalı
Fatih
Yeni
Hamzahocalı

13:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
İnönü

10:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Kuşçular

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