İzmir'de elektrik kesintisi 11 Mart Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintiler olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 11 Mart Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintiler olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 11 Mart Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
15:00 - 17:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
10:30 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Kadıköy
Bölcek ( Köy İçi Yol )
10:31 - 15:29
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
13:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Abdi İpekçi
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Zübeyde Hanım
Latife Hanım
10:30 - 15:00
KINIK / İZMİR
Cumalı
Fatih
Yeni
Hamzahocalı
13:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
İnönü
10:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Kuşçular