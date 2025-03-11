İzmir’de radyoaktif atık rezaleti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü denetim ekipleri saha çalışmasında, önemli bir usulsüzlüğü belirledi. Ekipler, Gaziemir Emrez Mahallesi eski kurşun fabrikası atıklarının, Torbalı Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi. Gaziemir Emrez Mahallesi 49 ada 12 parselde, Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kazı yaptığı belirlenerek, tutanak tutuldu. Ekipler, sahada döküm yapan şirketi (Nerman Hafriyat İnşaat Limited Şirketi) takibe aldı.

Radyoaktif atıkların bırakıldığı alanda evler de bulunuyor. Fabrika alanından çıkan iş makinelerinin güzergahlarını takip eden ekipler, hafriyatın Torbalı Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi.

İZİN BİLE ALINMAMIŞ

Eski kurşun fabrikasına ait bölgedeki toprağın iş makineleri ile şirkete ait araçlara yüklendiği belirlendi. Alandan çıkan iş makinelerini takip eden ekipler, hafriyatın izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi. Bu çalışmanın da uzun süre devam ettiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne durumu üst yazıyla bildirdi. Alandaki atığın radyoaktif içeren atıklar olduğu fotoğraflanarak tespit edildiği ve bunun, atıkları üreten Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Bölgedeki atıklar aynı gün toplatılarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Lisansı" bulunan işletmeye gönderildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İZMİR, Gaziemir'deki Aslan Avcı Döküm Sanayi Ticaret A.Ş. ünvanlı atıl durumdaki kurşun geri kazanım fabrikasından çıkarılan atıkların mevzuata aykırı bir şekilde açık alana döküldüğü ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. 7 Mart'ta yapılan incelemede söz konusu araçların 5 Mart'ta işletmeden çıktığı, radyasyon kontrollerinin yapıldığı, araçtaki radyasyonun sınır değerler altında olduğu ve radyasyon yönünden herhangi bir tehlike arz etmediği belirlendi. Ancak işletmeden lisanslı tesise gönderilmek üzere çıkış yapan atıkların taşıyıcı hafriyat firmaları tarafından Torbalı'daki Yoğurtçular Mahallesindeki açık alana kaçak olarak döküldüğü tespit edildi. Bölgedeki atıklar aynı gün toplatılarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Lisansı" bulunan işletmeye gönderildi.