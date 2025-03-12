İzmir’de eski sevgili dehşeti! Bir kadın daha hayattan koparıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan korkunç olayda Olgun Gacar (34) 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) evine giderken beklediği Türkmen Mahallesi Ateş Sokak üzerinde yolunu keserek konuşmak istediğini dile getirdi. İkili arasında başlayan sohbette Olgun Gacar barışmak ve tekrar birlikte olmak istediğini söyledi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Fatma Kara'nın bu isteğe olumsuz yaklaşması ve artık peşini bırakmasını söylemesi üzerine Olgun Gacar genç kadını yumruklamaya başladı. Bununla da yetinmeyen Gacar yere düşen eski sevgilisini bu defada tekmelemeye başladı. Kanlar içinde kalan Fatma Kara'nın yalvarmasına rağmen gözü dönen cani bu defa da talihsiz kadının başını defalarca beton zemine vurmaya başladı. Fatma Kara'nın çığlıklarını duyan çevredekilerin polise ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fatma Kara'nın aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaya olarak kaçmaya çalışan Olgun Gacar ise olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTTİĞİ GÜN KATLETTİ

Fatma Kara'nın eski sevgilisinin kendisini sürekli tehdit ederek peşini bırakmaması üzerine iki kez savcılığa başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın süresinin bittiği gün ise katledildiği ortaya çıktı. Polisteki ilk ifadesinde, "Konuşmak istemiştim barışma teklifimi red edince çılgına döndüm ne yaptığımın farkında değilim" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Olgun Gacar Ödemiş Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski sevgilisi tarafından canice katledilen Fatma Kara'nın adli tıp kurumunda yapılan otopsisi sonucunda ailesi tarafından alınarak memleketi Aydın'da toprağa verileceği ifade edildi.

TABUTUNA ERKEK ELİ DEĞDİRMEDİLER

Eski sevgilisi tarafından vahşice katledilen Fatma Kara, dün son yolculuğuna uğurlandı. Fatma Kara için memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde tören düzenlendi. Cenazede kızının tabutuna sarılan baba Yılmaz Kara, "Kızım sana nasıl kıydılar" diyerek gözyaşı döktü. Tabutu öpüp ağlayan kardeşi Necip ise "Ablam" diye feryat etti. Kılınan namazın ardından Kara'ın tabutunu kadınlar taşıdı.