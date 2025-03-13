AK Partili Kaya: İnciraltı planları son aşamaya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İnciraltı Planlarında son aşamaya gelindiğini dile getirerek, İzmirlilerin cebinden tek kuruş çıkmadan İzmir'e değer katacak, istihdam sağlayacak, İzmir'in en büyük yeşil alanı olacak alanın aynı zamanda Avrupa'nın da sağlık turizmi merkezi olacağını vurguladı.

PLANA SADIK KALINDI

BAKANLIĞIN yakın yetkisini aldı, hem Bakan bey ile hem de Bakanlıkta toplantılar gerçekleştirdik ve konuyu son aşamaya getirdik. Esasen plan aynı plan, yol çıkmıyordu da yol eklenmiştir, biz zaten fazla fazla yeşil alan bıraktık. İlçe belediyesinin görüşü bizim için önemlidir, belli revizeler yapıldı. İlçe belediyesine hizmet alanı hiç bırakılmamış planlarda, bunu ifade ettiler, biz kamusal zamanda planlarla ilgili ilana çıkacağını dile getiren Kaya, "Şeffaf biçimde Onur Yiğit Bey'in bu konuda görüşleri vardı, kendisi Büyükşehir'den sal alanların ilçe belediyesine kamusal amaçla kullanılması gibi noktalar koyduk. Planın ana omurgasına dokunmadan son aşamaya geldi. Bakanlığın yakın zamandaki ilanıyla sonuçlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.