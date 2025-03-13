Çiğli Belediyesi personeli gazeteciyi darbetti

İZMİR Çiğli Belediyesi Konferans Salonu'nda bir derneğin etkinliğinde Atatürk ve Türk Bayrağının kamufle edilip, Seyit Rıza'nın posterinin asılmasını haberleştiren yerel basın çalışanı Baran Tuncel, iddiaya göre takip ettiği meclis toplantısı sonrası belediye çalışanları tarafından darp edildi. Darp raporu alan muhabir, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve kendisine saldıran personel hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuncel, "Belediye tarafından yapılan ihalelerin şeffaflığını sormaya başlayınca Başkan Onur Emrah Yıldız bizden rahatsız olmaya başladı. Haber takibi için gittiğim mecliste de bu tepkiyle karşılandım. Başkan da sadece olan biteni izledi" dedi.