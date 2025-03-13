İzmir’de korkutan yangın! Evde yalnız bırakılan çocuklar zor kurtuldu: 1’i ağır, 2 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, apartmanın birinci katında çıkan yangında 1'i ağır 2 çocuk yaralandı.

İddiaya göre, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Erdal İnönü Caddesi'nde, apartmanın birinci katında ikamet eden B.K. (34) pazara gitmek için 2 yaşındaki M.K. ve 5 yaşındaki M.E.K'yi evde bırakarak ayrıldı.

Daireden dumanlar çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, vücudunda yanıklar olan 2 yaşındaki çocuk ile dumandan etkilenen 5 yaşındaki çocuğu kurtardı. Çocuklar, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.K, buradaki ilk tedavisinin ardından Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sobadan çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.