Seferihisar’da sahte rapor turizmi!

Seferihisar'da faaliyet gösteren Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği yönünde gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında 3 uzman doktor ve hastane şefinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, para karşılığında gerçekte sağlık sorunu olmayan kişilere rapor verdiği ve bu yolla 1 yıl içinde 20 kişiye toplam 51 sahte rapor düzenlediği tespit edildi.

Hastane Şefi Ali Rıza Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

35 BİN LİRAYA RAPOR

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, hastane şefi Ali Rıza Yıldız'ın usulsüz rapor almak isteyen kişileri yönlendirdiği, istirahat, heyet veya durum bildirir raporu almak isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarından raporun süresine ve niteliğine göre, 12 bin ila 35 bin lira arasında ücret talep ettiği, anlaşma sağlandıktan sonra da ilgili doktorlarla irtibata geçtiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, rapor almak isteyen kişilerin belirlenen ücretleri hastane şefi Ali Rıza Yıldız ve bir hasta kabul görevlisinin hesaplarına yatırdığı belirlendi.

DOKTORLARA HEDİYE

Ayrıca doktorlara sigara, puro, içki ve zeytinyağı gibi çeşitli hediyeler gönderildiği saptandı. İddiaya göre hastane şefi Yıldız'ın rapor için gelenlere, "Doktorlara mutlaka bu hediyeleri getirin" diye baskı kurduğu iddia edildi. Yapılan incelemelerde, İzmir, Manisa ve Ankara'dan gelen kişilere 1 ila 9 ay süreyle istirahat, heyet veya durum bildirir raporları verildiği anlaşıldı.

Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde görevli olan ve adliyeye sevk edilen doktorlar adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Operasyonda, hastane şefi Ali Rıza Yıldız ile Dahiliye Doktorları Mustafa U, Murat Ö. ve Kulak Burun Boğan Uzmanı Ufuk T. ile birlikte 11 kişi gözaltına alınarak sorgulandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Rıza Yıldız tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Zanlılarla işbirliği yapan ve raporları iptal edilerek haklarında işlem yapılan şahısların ise Manisa, Ankara ve Samsun ilinden bile sahte rapor turizmi için Seferihisar'a gelip rapor alıp gittikleri ileri sürüldü. Operasyon sırasında gözaltına alınan doktorlardan birinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde üretimi için düzenek kurduğu tespit edildi. Evde bir miktar uyuşturucu maddeye de el konuldu. Diğer adreslerde yapılan aramalarda ise bir tabanca, üç şarjör, 60 fişek ve çeşitli belgeler ele geçirildi.