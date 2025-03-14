İzmir’de iş yeri kurşunlayan 2 kişiye tutuklama: O anlar böyle kaydedildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 25 Şubat saat 02.10 sıralarında Alpkent Mahallesi Cemali Tuncer Bulvarı'ndaki bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda, 57 güvenlik kamerasının 153 saat görüntüsünün incelenmesi neticesinde şüpheli şahısların Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinden, suç aleti tüfek ve olayda kullanılan motosiklet ile ayrıldıkları, yüzlerini gizlemek amacıyla kask kullandıkları ve motosikletin plakasını sökmüş oldukları tespit edildi.

Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Ş.Ç. (21) ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, devamında yapılan çalışmalar sonucunda da N.K. (21) isimli şahıs da kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.