DEAŞ’a yönelik İzmir merkezli operasyonda 1 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Mart'ta gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakimliğe çıkarılan 3 zanlıdan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
OLAY
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında banka hesap hareketlerinde "infak" şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir, Antalya, Sivas ve Şırnak'taki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.