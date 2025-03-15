Interpol arıyordu! Tetikçinin son durağı konak

21 ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ
Sahte kimlikle 10 yılda 21 şehir değiştiren, gittiği her kentte üçer dörder aylık evler kiralayarak barınma ihtiyacını karşılayan tetikçi Kemal Armağan'ın filmleri aratmayan kaçış hikayesi İzmir Konak'ta son buldu.
Baybaşinler çetesinin tetikçisi olduğu ileri sürülen Armağan, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KONTROLDE YAKALANDI
Interpol tarafından İngiltere-Moldova- Türkiye hattında aranan 3 kuzenin katili Armağan'ın rutin kimlik kontrolü sırasında Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandığı ortaya çıktı.