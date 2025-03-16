DEAŞ’ın kanlı eylemi ihbarla engellendi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonların arttığı son günlerde, örgütün İzmir ayağıyla ilgili çok önemli bir detay ortaya çıktı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 2020 yılında İstanbul'da polise verdiği bir ifadeyle ilgili şok etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.

"2 BİNE YAKIN DERNEK VAR"

Katıldığı bir televizyon programında DEAŞ'ın İzmir'deki eylem planını polis ekiplerine aktardığını dile getiren Ahmet Mahmut Ünlü, örgütün hedefinde Menzil cemaatinin olduğunu ileri sürdü. Ünlü, "DEAŞ unsurları Türkiye'de dernekleşti. Ülke içinde büyük tehlike oluşturuyor. Hatta bu DEAŞ terör

örgütünün 2 bine yakın derneği olduğu tahmin ediliyor. Bunlar ya binaların terasında ya da bodrumunda mescit açıyor. Bunların çoğunun da resmiyeti yok. İllegal bir şekilde açıyorlar. Resmiyeti olmadığı için kontrolsüz de oluyor" ifadelerini kullandı.

"4 TANE ARABA DEĞİŞTİRDİK"

Kütüphane ve kıraathane adı altında büyük bir dernekleşmenin olduğunu iddia eden Ahmet Mahmut Ünlü, "Ben bu görüşlerimi açıkladıktan sonra Emniyet birimleri beni çağırdı. Avukat beni aldı götürdü. 4 tane araba değiştirdik. Birinden çıktık, diğerine bindik. Allah razı olsun devletimiz tedbirli. İstanbul'da bir yere gittik. Elimde önceden hazırladığım 4-5 dosya ile oradaydım" dedi. Ünlü, "Önceden hazırladığım dosyalar olmadan kötülük dellalı gibi bombalar patlacaklar diyemem ki. Menzil'e ait tasavvuf dergahını silahlarla tarayacaklardı. İzmir'de Menzil'in zikir yaptığı bir yerini tarayacakları bilgisini verdim" diye konuştu.

3 DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI

Polise verdiği bilgide DEAŞ'ın alenen silahlandıklarını ve bunları elindeki belgelerle kanıtlayarak sunduğunu dile getiren Ahmet Mahmut Ünlü, "Örgüt üyeleri insanlara 'Kocanız kafir. Kafir olduğu için de nikahınız yok. Gel biz burada üçüncü, dördüncü eş olarak sizi alırız' diyor. Bu şekil alenen konuşmalar var. 'Türk askeri kafir, bunlar tağut' şeklinde söylemleri var. Bunların çıktılarını aldım. Renkli çıktıları verdim. Dergileri var. Türk askerinin kafir olduğunu ve öldürülmesi gerektiği yazıyor bu dergilerde. Bunları yetkililere sundum" diye konuştu. Ahmet Mahmut Ünlü'nün verdiği bilgiler ışığında emniyet birimlerinin İzmir'de yaşanacak kanlı saldırının engellediği ortaya çıktı. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, Y.T, A.S ve M.G. isimli 3 DEAŞ üyesinin yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

1 DEAŞ ÜYESİ DAHA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İzmir'de DEAŞ'a yönelik bir başka operasyonda ise 4 şüpheli yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında banka hesap hareketlerinde "infak" şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir, Antalya, Sivas ve Şırnak'taki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakimliğe çıkarılan 3 zanlıdan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor