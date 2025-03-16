Kopuk kol davasında adı geçen doktor konuştu:Taburcu edilmeden hastaneden kaçtı

İzmir Torbalı'da geçirdiği kaza sonrası kolu kopan ve sonraki süreçte yaşadıklarını Yeni Asır Gazetesi'ne anlatan Emin Akarsu 2 milyon liraya anlaşılan hastane masraflarının büyük kısmını ödeyemeyince tedavisi yarım kalmıştı. Öte yandan ameliyatı gerçekleştiren doktor tarafından 1 milyon 600 bin liranın tahsil edilmesi için alacak davası açılmıştı. Akarsu'nun olay sonrası yaşadıklarını dile getirdiğimiz haber sonrası ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Ahmet Savran Yeni Asır'a açıklamada bulundu.

'ÖDEMEYİ BEN YAPTIM'

Savran "İsmi geçen hastanın geçirdiği kaza sonucunda 'Sol kol dirsek üstünden tam kopma, diz ve ayak bileği kırıkları, kafa travması' ile dış merkezlerde kolunun dikilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine, muayenehanemize ulaştılar. Hasta hakkında tedavi seçenekleri ve olası

riskler konuşulmuştur. Kol tutmuş, doku nakilleri başarılı olmuş ve kırıkları ile ilgili tespitler en uygun şekilde yapılmıştır. Bilinci yarı kapalı bir şekilde ve kopuk sol kol ile girdiği hastaneden sağlam bir şekilde çıkmıştır ancak borcunu ödemek istemediğini belirterek kaçmıştır. Taburcu edilmemiştir. Hastanede kullanılan tüm malzemeler ve yediği yemekler, takılan kanlar ve personel masrafları tarafımca ödenmiştir. Hastaneye ve ameliyat ekibime karşı zor durumda kaldım" dedi.