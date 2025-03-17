İzmir polisi suça geçit vermedi

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve dar alan uygulaması gerçekleştirilmesi sırasında Interpol tarafından 3 cinayetten 10 yıldır aranan 43 yaşındaki Kemal Armağan isimli katil zanlısın yakalanmasının ardından, İzmir polisinin istatistiklere de yansıyan başarısı dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, trafik, narkotik, organize suçlarla mücadele ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin farklı noktalarda yaptıkları uygulamalarda 2025 yılının ilk 76 gününde, gasptan cinayete, hırsızlıktan dolandırıcılığa, kadına şiddetten yaralamaya kadar pek çok suçtan aranan 11 bin 400 zanlıyı adalete teslim ettiği öğrenildi.

VATANDAŞA GÜVEN VERİYOR

İl Emniyet Müdürü Celal Sel de uygulamalara katılarak sürücüler ve vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Sel, amaçlarının vatandaşın evine güvenli bir şekilde gitmesini ve sokaklarda huzuru sağlamak olduğunu belirtti. İzmir'in tüm ilçelerinde polis ekipleri tarafından bu yıl yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan günde ortalama 150 şüpheli yakalandı.

Gasptan cinayete, hırsızlıktan dolandırıcılığa, kadına şiddetten yaralamaya kadar pek çok suçtan aranan 11 bin 400 zanlı yakalanarak adalete teslim edildi.

Cadde cadde, sokak sokak uygulama yapan polis, toplam 621 bin 144 kişiyi sorguladı. Yunus polislerinin cadde ve sokaklardaki etkinliğinin artırıldığına işaret eden Celal Sel, "Yunus ekiplerinin sayısını 40'tan 150'ye çıkardık, bu sayıyı 200'e çıkarmak amacındayız. Bunun yanı sıra ATV motorlu polis ekiplerimiz de var. Onlar genelde sahil bandında, trafiğe çıkmadan görevlerini gerçekleştiriyor. Amacımız polisimizin, halkımız tarafından daha yoğun bir şekilde görünür olmasını sağlamak. Zaten vatandaş polisi sokakta görünce çok memnun oluyor" diye konuştu.

SİLAHLARA EN KONULDU, UYUŞTURUCULAR İMHA EDİLDİ

ARAMALARDA ele geçirilen ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek çok sayıda mermi de tek tek incelemeye alınarak herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadıklarına bakıldı. Yine İzmir polisinin yaptığı dar alan uygulamaları sırasında onbinlerce uyuşturucu madde ele geçirildi. Silahlara el konulurken, uyuşturucular imha edildi.

KURAL İHLALİ YAPAN YANDI

İZMİR'DE polis ekipleri, uygulamalar kapsamında trafikte de düzeni ve asayişi sağladı. 30 bin 274 araç ve 6 bin 83 motosikleti denetlenirken, 611 bin 998 kişinin sorgulamasını yapıldı. Bu uygulamalar sırasında trafik ihlali yapan ve evraklarında eksikleri bulunan sürücüler hakkında idari para cezası uygulandı.