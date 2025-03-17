İzmir’deki cinayette kan donduran detay! Sidar’ın katili cinayet öncesi...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı İzzet Demir (25) tarafından av bıçağıyla öldürülen Sidar Şimşek'in (20) babası Evren Şimşek, "İzzet Demir bana daha önce 'Kızını öldüreceğim' demişti. 'Niye kızın evden kaçtı, sende kalıyor Öldüreceğim' diyordu" dedi.
Olay, geçen yıl 21 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında, Refik Şevket İnce Mahallesi 19301 Sokak'ta meydana geldi. İzzet Demir ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki av bıçağını çıkaran İzzet Demir, Şimşek'i çocuğunun yanında sokak ortasında defalarca bıçakladı. Demir, çocukla birlikte kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İzzet Demir'i yakaladı. Ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sidar Şimşek, kurtarılamadı. Olayda kullanılan av bıçağı ise yol kenarında bulundu. Emniyetteki işlemleri sonrası İzzet Demir tutuklandı. Sidar Şimşek'in cenazesi ise aynı gün, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.