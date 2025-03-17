İzmir’deki cinayette kan donduran detay! Sidar’ın katili cinayet öncesi...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzzet Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık İzzet Demir, İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya İzzet Demir, Sidar Şimşek'in babası Evren Şimşek ile taraf avukatları katıldı. Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri de duruşmayı takip etti.

Savunması için söz verilen tutuklu sanık İzzet Demir, Sidar Şimşek'in çocuğunu kaçıracağını öğrendiğini belirterek, "Çocuğumuz 15 günlükken Sidar, evden kaçıyordu. Ben ne zaman evde olmazsam, bunu fırsat bulup gidiyordu. Sidar'ı ve çocuğumuzu Manisa'ya bıraktım. Fakat oradan da kaçmış. Annem haber edince, 'Artık yeter' dedim. Uzaklaştırma kararı alıp velayet davası açtım. Mayıs ayından temmuz ayına kadar çocuğumu görmedim. Hatta ailesi ve kendisi arkadaşıma çocuğu Diyarbakır'a kaçıracaklarını söylemişler. Olay günü de kızımın beni görmediği için mutsuz olduğunu söyledi. Ben de Sidar'a taksiye binip gelmesini söyledim. Benim almamı isteyince kendim gittim. O sırada Sidar ağabeyinin evindeydi. Ağabeyi ile aramız iyi değildi. Olay günü dışarıda Sidar'ı gördüm. Olaydan önce uzaklaştırma aldığımdan sürekli bel altı cümleler kuruyordu. Sidar, 'Sana söyleyeceklerim var. Bu çocuk senden değil. Artık bir daha göremeyeceksin, başkasıyla evlenip Diyarbakır'a taşınacağım' dedi. Yanıma yanaştı. Babasının dostunun oğluyla görüştüğünü söyledi. Cinnet getirdim. Yanımda her zaman bıçak taşırım, çünkü babamın hasımları var. Sidar'ı öldürmeye yönelik bir planım olmadı. Sidar'ı kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğinde ellerim kanlıydı. Kendime geldikten hemen sonra elimdeki bıçağı yere attım. 112'yi aradım. İlk keresinde hat düşmedi. Sonrasında bir kez daha aradım, telefon açıldı. Olayla ambulansı arama arasında çok bir zaman geçmedi. Ambulans geldiğinde Sidar yerdeydi. Ben arabadaydım, çünkü çocuğu benden almaya çalışıyorlardı. Biraz alkollüydüm" dedi.