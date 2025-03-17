Sezonu erken açtılar

HAVALARIN biraz ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Aydın'ın Kuşadası ve Muğla'nın Fethiye ilçeleri ile Antalya'da sıcak havayı değerlendiren yerli ve yabancı turistler, hafta sonu sahilleri doldurarak deniz sezonunu erken açtı. Kuşadası'nda dünyaca ünlü Kadınlar Plajı, havanın 28 dereceyi bulmasıyla turistlerin akınına uğradı.

MUĞLA Fethiye'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte vatandaşlar sahillere koştu. Ölüdeniz Kumburnu, Belcekız ve Çalış plajlarında yoğunluk yaşandı. Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 24 derece, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı yüzde 44'e ulaştı.