Tire’de 2 bin 500 kişi iftar yemeğine katıldı

İZMİR Tire'de, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın geleneksel iftar yemeğine yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. İlçenin tarihi Portakal meydanında düzenlenen yemeğe katılan vatandaşlar adeta meydana sığmadı. Tasavvuf musikisi dinletisi ve Kuran-ı Kerim okunmasının ardından iftar dualarla açıldı. İftar yemeğine, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, önceki dönem AK Parti ilçe başkanları ve belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru ve yönetim kurulu üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı.