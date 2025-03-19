"Eğer kocam tahliye edilmezse intihar edeceğim" Eczacı cinayetinde tutuksuz yargılanan kadından ilginç tehdit

'İŞ AYAKKABISI GİYMİYORUM'

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanığın yanı sıra tutuksuz sanıklar ve Bayraktar'ın oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu ile taraf avukatları katıldı. Celsede ilk olarak tutuklu sanık Can'a söz verildi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Can, "Kimseyi öldürmedim. Evine dahi girmedim. Olay günü binada temizliğimi yapıyordum. Akşam 19.00 gibi çöp toplamaya başladım. Topladıktan sonra komşumuz aradı. Birsen Hanım'a ulaşamadıklarını söyledi. Oğlunun da ulaşamadığını biliyordum. Polisin geleceğini ve yardımcı olmamı istedi. Ben de polislerin gelmesini bekledim. Gelince de onlarla birlikte daireye çıktım. Polisler zili çaldı ama kapıyı açan olmadı. Çilingir çağrıldı. Kapıyı açıp içeri girdiler. Birsen teyze yerde yatıyordu. Diğer komşular bağrışmaya başladı. Polisler daha sonra kapıyı kapattı. Evden çıktıklarında düşüp rahmetli olduğunu söylediler" dedi.

Mahkeme başkanının, Bayraktar'ın evinin önünde ayakkabısı olduğu iddiasını da yanıtlayan Can, "O gün o eve hiç gitmedim. Ağır bir işim olmadığından günlük ayakkabı giyiyorum. İş ayakkabısı kullanmıyorum" dedi.