Otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Çeşme İzmir Eskiyol'da meydana geldi. Y.Ö. (24) idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Ilıca İtfaiye Grubu ekipleri, araçta sıkışan sürücü Y.Ö. ve H.F.Y.'yi (35) sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.