FETÖ babalarına bir kayyum daha

İZMİR'DE 'Babalar Grubu Davası' olarak bilinen FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen iş insanlarına yönelik davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF'nin kayyum atayıp daha sonra iade ettiği Babalar Grubu Davası sanığı iş insanlarının şirketleriyle ilgili kararını verdi.

TMSF HAREKETE GEÇTİ

FETÖ ile iltisaklı Küçükbay ve Kavuklar hakkındaki kararların kesinleşmesinden sonra bu iş insanlarının şirketlerine de yeniden kayyum atandı. Yargıtay'ın Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay, Kavuklar Otomotiv A.Ş'nin sahibi Abdullah Kavuk ile oğlu Metehan Kavuk ve Sipahi Kuyumculuk'un sahibi Şeref Sipahi'ye verilen cezaları onamasının ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, harekete geçti.

Ahmet Küçükbay ve Abdullah Kavuk'un şirketlerine 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF tarafından el konulmuş ancak süreç içerisinde şirketler yeniden işadamlarına iade edilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi geçen yıl Temmuz ayında kararını vererek, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nin Ahmet Küçükbay'a verdiği 5 yıl 5 ay hapis cezası ile Şeref Sipahi'ye verdiği 9 yıl 6 ay hapis cezasını onamış, Abdullah Kavuk'a verilen ceza da onanmıştı. Her iki şirkete de TMSF kararı ile Şaziye Hilal Nalçacıoğlu, Rahşan Yılmaz, Meryem İçmez, Ali Tekin, Hatice Yarbay, Yavuz Yumrukuz, Fatih Kılıç, Necibullah Kütükçüoğlu, Ertuğrul Atik, Salim Bulat, Alev Seyfi, Taner Yalçın, Adnan Gün kayyum olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

İZMİR'DE, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, düzenlenen operasyonda FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki para trafiğini yürüttükleri, iş adamlarından topladıkları yüklü miktarda bağışı örgüte aktardıkları iddia edilen kuyumcu Şeref Sipahi yakalanmıştı. İddianamede, sanıklar Küçükbay, Abdullah ve Metehan Kavuk ile Sipahi'nin, farklı suçlardan cezalandırılmaları talep edilmişti.