Çatı tamiri baba ve oğlunun sonu oldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde baba ve oğul çatı tamiri yaptıkları sırada düşerek yaşamını yitirdi. Korkunç olay, Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi 8422 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, çatı tamiri işleri yapan Muharrem (43) ve oğlu Eren Barışık (17), 3 katlı bir evin çatısına birlikte çıktı.

RÜZGAR KURBANLARI

Baba- oğul çalıştığı sırada, şiddetli rüzgarın savurması sonucu, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muharrem Barışık'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Eren Barışık ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren Barışık da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğul dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Ulukent Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Öte yandan gözaltına alınan ev sahibi K.D. ise savcılıkta sorgulamasının ardından serbest bırakıldı.