İzmir Bornova’da gençler arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ağır 2 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, gece saat 00.20 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. ve E.K. ile K.Ş. ve D.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İki grup arasında kısa sürede büyüyen olayda K.Ş. boynundan, D.Ç. ise kolundan bıçaklanarak yaralandı. Karşı taraf ise olayın ardından kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından 2 yaralı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan K.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

CİNAYET BÜRO YAKALADI

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi sonucu şüphelileri belirledi. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüpheliler S.Y. ve E.K.'yi Karabağlar ilçesinde yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.