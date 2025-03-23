Kan bağışlayana kuaför bedava

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR İzmir Karşıyaka'da Aydın Cilantlı adlı kuaför, kan bağış sıralamasında rekordan rekora koşuyor. 300 üniteye yakın kan veren rekortmen bağışçı Cilantlı, herkesi kan vermeye davet etti. 31 yıldır düzenli kan veren ve 'Kan ver kuş gibi rahatla' diyen Cilantlı, müşterilerini de kan bağışına ikna etmek için her türlü fedakarlığı yapıyor.

ÜCRETSİZ TIRAŞ HİZMETİ

Çevresindeki herkese kan vermenin önemini ve hayat kurtarmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatan kuaför Cilantlı, kan veren her müşterisine bir ay boyunca tüm kuaför hizmetlerini ücretsiz olarak veriyor. Cilantlı, "Bir ünite kan veren 3 kişiye hayat veriyor. Ben de onları ücretsiz tıraş ediyorum" dedi.