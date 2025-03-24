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Haberler İzmir İzmir'in 11 ilçesinde su kesintisi | 24 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

İzmir'in 11 ilçesinde su kesintisi | 24 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 24 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’in 11 ilçesinde su kesintisi | 24 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 24 Mart Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’in 11 ilçesinde su kesintisi | 24 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

BALÇOVA FEVZİ ÇAKMAK, KORUTÜRK
24.03.2025 saat 09:06 ile 11:06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA GÜRPINAR
24.03.2025 saat 08:32 ile 11:33 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA HACIVELİ, KAZIM DİRİK
24.03.2025 saat 10:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, REFET BELE, TAHSİN YAZICI
24.03.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 11 ilçesinde su kesintisi | 24 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

KARABAĞLAR CENNETÇEŞME, ÖZGÜR, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
24.03.2025 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR DEVRİM, ÖZGÜR, UZUNDERE, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
24.03.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA DEDEBAŞI, GONCALAR
24.03.2025 saat 09:17 ile 10:17 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN HAYKIRAN
24.03.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ÇAMLIÇAY, ZEYTİNALANI

24.03.2025 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER
24.03.2025 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 11 ilçesinde su kesintisi | 24 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

MENEMEN DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, KIR, YAYLA
24.03.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ HORZUM, KÖSELER, YENİCEKÖY
24.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR CUMHURİYET
24.03.2025 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK GÖKÇEALAN
20.03.2025 saat 13:37 ile 15:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK GÖKÇEALAN
24.03.2025 saat 09:46 ile 11:46 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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