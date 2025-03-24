İzmir’in 11 ilçesinde su kesintisi | 24 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi

KARABAĞLAR CENNETÇEŞME, ÖZGÜR, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
24.03.2025 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR DEVRİM, ÖZGÜR, UZUNDERE, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
24.03.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DEDEBAŞI, GONCALAR
24.03.2025 saat 09:17 ile 10:17 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN HAYKIRAN
24.03.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ÇAMLIÇAY, ZEYTİNALANI
24.03.2025 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
24.03.2025 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.